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Контрафронт

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Йемен: по состоянию на утро продолжались вооруженные столкновения между правительством и силами...

Йемен: по состоянию на утро продолжались вооруженные столкновения между правительством и силами хуситов на линиях фронта Аль-Дхалиа и Аль-Фахер, в северных и западных районах провинции Аль-Дхалиа, а также в районах провинций Лахидж и Таиз.

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