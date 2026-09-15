Йемен: по состоянию на утро продолжались вооруженные столкновения между правительством и силами хуситов на линиях фронта Аль-Дхалиа и Аль-Фахер, в северных и западных районах провинции Аль-Дхалиа, а также в районах провинций Лахидж и Таиз.