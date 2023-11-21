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Макдэвид сделал 1-й дубль в сезоне – забил «Флориде» с острого угла и реализовал буллит. У него 6+9 в 15 играх

Макдэвид сделал 1-й дубль в сезоне – забил «Флориде» с острого угла и реализовал буллит. У него 6+9 в 15 играх

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:5) и был признан 2-й звездой.

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