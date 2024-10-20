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Царьград

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Забудьте это слово. Чешский генерал признал, что сделки Зеленского никогда не будет

Забудьте это слово. Чешский генерал признал, что сделки Зеленского никогда не будет

Чешский генерал Андор Шандор открыто признал, что сделки с Россией, о которой мечтает Владимир Зеленский, никогда не будет.

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