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В Крыму бойцы ЧВК "Медведь" положили на пол посетителей кафе по наводке пьяных "пятисотых"

В Крыму бойцы ЧВК "Медведь" положили на пол посетителей кафе по наводке пьяных "пятисотых"

В ночь с субботы на воскресенье в одном из заведений Крыма произошёл инцидент с участием ЧВК "Медведь"Видеозапись с вооружёнными бойцами, положившими лицом в пол посетителей кафе Крепость" в пгт Черноморское", за ночь разлетелась по социальным сетям.

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