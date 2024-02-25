В Крыму бойцы ЧВК "Медведь" положили на пол посетителей кафе по наводке пьяных "пятисотых"

В ночь с субботы на воскресенье в одном из заведений Крыма произошёл инцидент с участием ЧВК "Медведь"Видеозапись с вооружёнными бойцами, положившими лицом в пол посетителей кафе Крепость" в пгт Черноморское", за ночь разлетелась по социальным сетям.
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