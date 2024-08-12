Русский наказал мигрантов, но диаспора отомстила: Бастрыкин запросил материалы дела

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Комментарии
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Baphomet
ТТ
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пора гнать ишаков и диаспоры из России. А лучше убивать тварей черножопых.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, диаспора всех купила.
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3 час.

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