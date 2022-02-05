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Иван Скобрев: «У россиянок есть шансы побороться за медаль на 3000 м. Воронина может навязать борьбу конкурентам»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев поделился прогнозом на старт конькобежного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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