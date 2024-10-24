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Детеныша малайского медведя привезли в Московский зоопарк

Детеныша малайского медведя привезли в Московский зоопарк

В Московский зоопарк привезли детеныша малайского медведя. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.Отмечается, что это самый миниатюрный представитель семейства медведей, также он является самым редким его видом.

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