Детеныша малайского медведя привезли в Московский зоопарк

В Московский зоопарк привезли детеныша малайского медведя. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.Отмечается, что это самый миниатюрный представитель семейства медведей, также он является самым редким его видом.
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