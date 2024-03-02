SHOT: над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв

а вы фото и видео видели с места событий? Или вам мало, что повредили только один дом и об этом можно и не писать?

ЕБ

Евгений Бут

Представьте себе я там сегодня уже побывал! Взрыв был, но не мощный как здесь пишут, чтоб панику создавать! И я очень не хотел, чтоб такие взрывы были. Надо искать кто запустил этот БПЛА , кто это сделал находиться где то рядом , а не в хохляндии