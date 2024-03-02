Утром в субботу над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв. Как сообщает Telegram-канал, перед этим местные жители слышали звук мотора, а затем увидели яркую вспышку в небе.
SHOT: над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Вы вообще мощный взрыв видели?
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8 час.
Mихаил Р
а вы фото и видео видели с места событий? Или вам мало, что повредили только один дом и об этом можно и не писать?
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8 час.
ЕБ
Евгений Бут
Представьте себе я там сегодня уже побывал! Взрыв был, но не мощный как здесь пишут, чтоб панику создавать! И я очень не хотел, чтоб такие взрывы были. Надо искать кто запустил этот БПЛА , кто это сделал находиться где то рядом , а не в хохляндии
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6 час.
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