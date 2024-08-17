Выборы 2024: На площадке Экспертного клуба обсудили предвыборные программы кандидатов

Выборы губернатора Петербурга пройдут 6, 7 и 8 сентября На площадке Экспертного клуба накануне собрались эксперты, журналисты, политологи и кандидаты, чтобы обсудить представленные широкой массе программы, с которыми кандидаты идут на выборы.