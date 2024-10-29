Средняя зарплата водителя автобуса превысила 107 тысяч рублей. Будет еще больше

В Екатеринбурге выросла средняя зарплата сотрудников МУП «Гортранс». Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам октября средний доход сотрудников в ЕМУП «Гортранс» составил: 107 224 рубля – водители автобусов; 81 776 – водители троллейбусов; 86 791 – водители трамваев; 70 030 – кондукторы; 69 101 – технические работники.
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