Песков не исключил более двух состоявшихся телефонных разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает большего количества телефонных разговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чем было официально объявлено.
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