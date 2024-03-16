Как геомагнитная активность 16 марта 2024 года повлияет на здоровье метеозависимых Ольга ВайленкоВ начале апреля 2024 года Землю ожидают жесткие магнитные бури, предвестники которых уже дали о себе знать в марте.
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