Япония начнет раскрывать имена злоумышленников в сфере ИИ?

Законопроект, позволяющий раскрывать названия компаний, использующих искусственный интеллект для совершения противоправных действий, планирует представить правительство Японии, сообщили официальные лица 20 января, передало информационное агентство Jiji Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии