14% жилья Украины повреждено или разрушено. Кто будет восстанавливать миллионы домов, если строителей уже не хватает?

Украина столкнулась с крупнейшей жилищной проблемой за всю современную историю страны. По данным совместной оценки правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, к концу 2025 года повреждено или разрушено около 14% всего жилищного фонда страны.