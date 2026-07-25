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Прораб Днепропетровщины

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14% жилья Украины повреждено или разрушено. Кто будет восстанавливать миллионы домов, если строителей уже не хватает?

14% жилья Украины повреждено или разрушено. Кто будет восстанавливать миллионы домов, если строителей уже не хватает?

Украина столкнулась с крупнейшей жилищной проблемой за всю современную историю страны. По данным совместной оценки правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, к концу 2025 года повреждено или разрушено около 14% всего жилищного фонда страны.

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