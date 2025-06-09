Краткая история StG 44: отца штурмовых винтовок

Жили-были два патрона: винтовочный и пистолетный. Первый далеко и больно бьет, но сложен в управлении, а второй удобен, из него уже научились делать хорошие пистолеты-пулеметы, но он ограничен дальностью эффективного применения и не особо любит броню.