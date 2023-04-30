В Новой Каховке спустя сутки восстановилась подача электричества

Прерванная подача электричества из-за обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины в Новой Каховке, была восстановлена.
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