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В Новой Каховке спустя сутки восстановилась подача электричества

Прерванная подача электричества из-за обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины в Новой Каховке, была восстановлена.

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