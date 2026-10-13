«Они не знают, как начать»: Трамп объяснил причину объявления перемирия Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, о котором никто ничего не знал, потому что обе стороны в целом поддерживают эту идею, но не знают, как прийти к соглашению.