В Кремле не стали комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать версию о том, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастна группировка ИГИЛ* (запрещенная на территории РФ террористическая организация).
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