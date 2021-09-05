Приднестровцы озвучили наказы российским депутатам

Добрый ДеньПолитикаПриднестровцы озвучили наказы российским депутатамПриднестровцы озвучили наказы российским депутатамПРИДНЕСТРОВЬЕ активно готовится к выборам в Госдуму РФ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ПетровичРоссия хочет расширяться? Так какие проблемы? Многие просятся под крыло России, а Путин молчит. Да пример- Донбасс. Путин ты посчитал сколько лет идёт война на Донбассе? Знаешь сколько детей погибло и мирного населения. Да и сейчас Донбасс обстреливают. Ранены дети. Когда признаем Донбасс? Нападки на Россию были, есть и будут. Так чего тянуть кота за хвост? Твоих бы внуков туда- может быстрее признал Донбасс. ПРОСНИСЬКомментировать
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