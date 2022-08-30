Эксперт назвал страны-жертвы газовой битвы Запада: Не те, кто громче всех кричит

По мнению эксперта, пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, нехватку голубого топлива ощущают бедные страны, у которых нет денег платить по взлетевшим ценам перегретого рынка.
По мнению эксперта, пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, нехватку голубого топлива ощущают бедные страны, у которых нет денег платить по взлетевшим ценам перегретого рынка.
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