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Эксперт назвал страны-жертвы газовой битвы Запада: Не те, кто громче всех кричит

Эксперт назвал страны-жертвы газовой битвы Запада: Не те, кто громче всех кричит

По мнению эксперта, пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, нехватку голубого топлива ощущают бедные страны, у которых нет денег платить по взлетевшим ценам перегретого рынка.

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