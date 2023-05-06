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Ученые выяснили, где родилось наше Солнце

Ученые выяснили, где родилось наше Солнце

Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показывает, что наше Солнце родилось в семье звезд, находившейся на расстоянии более 300 световых лет от нашей галактики.

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