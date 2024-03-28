Осужденные за теракт в "Крокусе" остаток жизни проведут в "гробу"

По словам правозащитника Алексея Мельников, террористы, вероятнее всего, больше никогда не увидят своих детей Осужденных за теракт в "Крокусе" ничего хорошего не ждет, сказал агентству ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии