Осужденные за теракт в "Крокусе" остаток жизни проведут в "гробу"

По словам правозащитника Алексея Мельников, террористы, вероятнее всего, больше никогда не увидят своих детей Осужденных за теракт в "Крокусе" ничего хорошего не ждет, сказал агентству ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.