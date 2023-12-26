Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена Write a sales email for [Product description] and [Call to action] Сообщение Написать письмо о продаже появились сначала на Дзен дневник.
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