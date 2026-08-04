При нанесении удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении был использован артиллерийский снаряд с надписью «За Геленджик», пишет РИА Новости со ссылкой на военного расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Алмаз.