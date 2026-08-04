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Аргументы и Факты

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Спецназ «Ахмат» нанес удар по ВСУ снарядом с надписью «За Геленджик»

Спецназ «Ахмат» нанес удар по ВСУ снарядом с надписью «За Геленджик»

При нанесении удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении был использован артиллерийский снаряд с надписью «За Геленджик», пишет РИА Новости со ссылкой на военного расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Алмаз.

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