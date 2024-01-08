Ночная ароматерапия улучшает память у пожилых людей

Авторы нового исследования выяснили, как ночная ароматерапия может улучшить память у пожилых людей. В течение шести месяцев испытуемые подвергались воздействию различных ароматов натуральных масел в течение двух часов каждую ночь, что привело к значительному увеличению когнитивных способностей на 226%.
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