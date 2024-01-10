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Китай

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Глава МИД КНР обозначил дипломатические цели Китая на 2024 год

Пекин, 9 января /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник рассказал о предстоящей дипломатической работе Китая в 2024 году, заявив, что Китай будет, как и прежде, сохранять уверенность и самостоятельность и выполнять свои обязанности в качестве ответственной крупной державы.

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