Глава МИД КНР обозначил дипломатические цели Китая на 2024 год

Пекин, 9 января /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник рассказал о предстоящей дипломатической работе Китая в 2024 году, заявив, что Китай будет, как и прежде, сохранять уверенность и самостоятельность и выполнять свои обязанности в качестве ответственной крупной державы.