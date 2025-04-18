Киев: меморандум США и Украины не подразумевает возврата долга

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Меморандум между США и Украиной, подписанный 17 апреля, касается будущего соглашения о сотрудничестве в сфере стратегических полезных ископаемых и не содержит положений, касающихся возврата финансовой помощи со стороны Вашингтона.