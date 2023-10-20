БКС – после заслушивания министров: «ПДС превратила отчет в предвыборный пиар»

Блок коммунистов и социалистов (БКС) обратится в Конституционный суд (КС) после того, как остался не удовлетворен отчетами членов Кабинета министров во главе с премьер-министром Дорином Речаном во время презентации доклада в парламенте, который длился более 8 часов, в ответ на вотум недоверия, выдвинутый парламентской оппозицией.