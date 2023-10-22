Коровы в Тамбовской области стали давать больше молока

В январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в сельхозорганизациях различных форм собственности Тамбовской области отмечен рост производства молока и яиц, при сокращении производства мяса.
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