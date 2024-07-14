Песков сообщил, что читал обнародованные документы о переговорах РФ и НАТО

Время показало, что российской стороне не стоило верить обещаниям Запада в ходе переговоров с НАТО в 1990-е годы, заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, говоря об обнародованных Архивом национальной безопасности США документов, касающихся этих переговоров.