Ваш труд не остаётся незамеченным, и мы гордимся тем, что в нашем районе живёт немало таких замечательных людей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ваш труд не остаётся незамеченным, и мы гордимся тем, что в нашем районе живёт немало таких замечательных людей.