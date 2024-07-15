Трамп заявил, что Байден может отменить два судебных дела против него

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в интервью изданию The New York Post, что его преемник, Джо Байден, планирует попросить американское правительство прекратить два судебных разбирательства, связанных с покушением на его жизнь.
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