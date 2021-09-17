ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на семнадцатое сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1066 =Внешний порядок и организованность человек бессознательно переносит на собственную Жизнь =Все великие открытия начинаются с Идеи, которая шла вразрез с привычным Мироощущением =Всё, принятое от Мира с благодарностью, будет вашим; всё, что вы не цените, обязательно уйдёт от вас = Главное, смотреть на других свысока можно только тогда, когда помогаешь кому-то подняться =Если вы обретёте знание основ Мироздания, ваша молитва станет Космической и по сути, и по содержанию =Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени =Запущенная, нераскаянная совесть лишает сердце простоты молитвы и, следовательно, веры =Когда вы критикуете себя, ваши перемены негативны, когда вы одобряете себя, вы меняетесь позитивно = Когда умирает эгоизм, человек действительно начинает служить Богу и жить, помогая другим людям = Мы живём в информационном Мире; из информации можно и нужно создать персональные ресурсы = Наши цели - это маяки, которые не дают заблудиться и погибнуть в штормах житейского моря =Не признавать Иерархию, значит, признавать хаос и служить тьме, разрушению, а не построению =Не сетуйте на плохую среду, а создайте свой собственный внутренний Мир и окружающую среду =Семья, род, страна, союз народов – каждое это объединение стремится к миру, к улучшению Жизни = Слёзы - это не просто капли из глаз.