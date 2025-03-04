Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию дома

Роспотребнадзор одобрил инициативу об увеличении штрафов за антисанитарию в жилых помещениях, о чем говорится в ответе ведомства на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
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