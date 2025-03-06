11 классных фильмов и сериалов, снятых по мотивам культовых компьютерных игр

Довольно часто по мотивам культовых игр снимают фильмы. И в принципе киноделов понять можно, ведь если снять фильм по популярной игре, то можно рассчитывать на то, что геймеры непременно пойдут в кинотеатры.
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