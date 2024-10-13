В Израиле заверили, что примут все меры, чтобы не навредить миротворцам ООН

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит принимать меры для избегания ущерба временным силам ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), заверил Министр обороны Израиля Йоав Галант шефа Пентагона Ллойда Остина, 13 октября сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.
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