В Новокузнецке Кемеровской области двух подруг будут судить за покушение на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере

Следователем отдела полиции «Кузнецкий» УМВД России по г. Новокузнецку завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жительниц 21 года и 25 лет.

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