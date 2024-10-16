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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Более половины зумеров считают критику в свой адрес на работе знаком личной неприязни

Более половины зумеров считают критику в свой адрес на работе знаком личной неприязни

Каждый второй зумер в России воспринимает частую критику в свой адрес, с которой сталкивается на работе, как знак личной неприязни и считает ее поводом задуматься об увольнении, показал опрос, проведенный сервисом Ventra Go!.

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