Более половины зумеров считают критику в свой адрес на работе знаком личной неприязни

Каждый второй зумер в России воспринимает частую критику в свой адрес, с которой сталкивается на работе, как знак личной неприязни и считает ее поводом задуматься об увольнении, показал опрос, проведенный сервисом Ventra Go!.
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