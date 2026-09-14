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Аргументы недели

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От Черчилля и Джейн Остин к ежам и дельфинам: Британия решила заменить изображение на денежных купюрах великих людей на животных

От Черчилля и Джейн Остин к ежам и дельфинам: Британия решила заменить изображение на денежных купюрах великих людей на животных

Банк Англии потратил более £85 000 на исследования, призванные обосновать уход от исторических фигур на банкнотах.

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