Разрешения на охоту в Краснодарском крае начнут выдавать 17 мая

В Краснодарском крае с 17 мая стартует выдача разрешений на охоту для сезона 2024-2025 годов. Министерство природных ресурсов Краснодарского края объявило, что данная услуга является одной из самых востребованных среди местных жителей, поскольку ежегодно оформляется более 40 тысяч таких разрешений.