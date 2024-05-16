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Разрешения на охоту в Краснодарском крае начнут выдавать 17 мая

Разрешения на охоту в Краснодарском крае начнут выдавать 17 мая

В Краснодарском крае с 17 мая стартует выдача разрешений на охоту для сезона 2024-2025 годов. Министерство природных ресурсов Краснодарского края объявило, что данная услуга является одной из самых востребованных среди местных жителей, поскольку ежегодно оформляется более 40 тысяч таких разрешений.

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