С Западом нужно быть осторожнее, но США хотя бы готовы разговаривать, — Лавров

В любых переговорах с Западом России нужно быть осторожнее, но США хотя бы готовы разговаривать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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