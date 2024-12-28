Москвичам напомнили о штрафах за запуск новогодних салютов

Юрист Салкин: за неправильный запуск салютов может грозить штраф 15 тысяч рублей За нарушение правил пожарной безопасности при запуске новогодних салютов москвичам может грозить штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин.
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