Москвичам напомнили о штрафах за запуск новогодних салютов

Юрист Салкин: за неправильный запуск салютов может грозить штраф 15 тысяч рублей За нарушение правил пожарной безопасности при запуске новогодних салютов москвичам может грозить штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин.