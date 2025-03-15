Семь беспилотников сбили за ночь в Брянской области

Беспилотники обнаружили и сбили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.В течение минувшей ночи, 15 марта, на территории Брянской области уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов.
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