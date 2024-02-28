ВС РФ уничтожили стоянку HIMARS и цех по сборке БПЛА для ВСУ под Николаевом

Российские военные ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS и цех по сборке беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.