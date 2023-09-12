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Карпин о сборной Катара: «Пытаются действовать в современном ключе. То, что они играют дома, не делает их фаворитом»

Карпин о сборной Катара: «Пытаются действовать в современном ключе. То, что они играют дома, не делает их фаворитом»

Матч пройдет сегодня в Эль-Вакре. «Настроение нормальное. В Катаре уже не первый раз, ничего нового не увидели, вот разве что стадион сейчас опробуем.

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