Полицией Красносельского района проводится расследование инцидента со стрельбой на улице Генерала Кравченко

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии В воскресенье, 12 января, в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 53-летнего жителя дома 7 по улице Генерала Кравченко о том, что он выстрелил из охотничьего ружья в своего соседа.