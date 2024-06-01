Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями

Сенатор-демократ от Массачусетса и сенатор-республиканец от Луизианы требуют, чтобы Управление по борьбе с наркотиками (DEA) предоставило отчет о мерах, предпринимаемых для противодействия использованию криптовалют в торговле фентанилом и аналогичными наркотиками.
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