Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями

Сенатор-демократ от Массачусетса и сенатор-республиканец от Луизианы требуют, чтобы Управление по борьбе с наркотиками (DEA) предоставило отчет о мерах, предпринимаемых для противодействия использованию криптовалют в торговле фентанилом и аналогичными наркотиками.