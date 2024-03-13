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Психолог Рощина назвала нарушение памяти на текущие события первым признаком деменции

Психолог Рощина назвала нарушение памяти на текущие события первым признаком деменции

Что такое память, какой объем информации может запомнить человек, почему с возрастом когнитивные способности могут ухудшаться, чем отличается деменция от легкого когнитивного снижения, какие заболевания приводят к ухудшению памяти, что такое "цифровая деменция" и как восстановить функции мозга - об этом в интервью "Газете.

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