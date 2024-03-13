Психолог Рощина назвала нарушение памяти на текущие события первым признаком деменции

Что такое память, какой объем информации может запомнить человек, почему с возрастом когнитивные способности могут ухудшаться, чем отличается деменция от легкого когнитивного снижения, какие заболевания приводят к ухудшению памяти, что такое "цифровая деменция" и как восстановить функции мозга - об этом в интервью "Газете.