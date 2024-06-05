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Путин о карикатурах на него в западной прессе: правильно, пусть боятся

Путин о карикатурах на него в западной прессе: правильно, пусть боятся

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал карикатуры на него в западной прессе. Он сделал это во время встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

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