МО: ВС РФ усилят удары по ВПК Украины после заявления Зеленского

Российские военные усилят удары по военной инфраструктуре Украины после заявления главы республики Владимира Зеленского об увеличении числа атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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