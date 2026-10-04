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Газета.ру

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МО: ВС РФ усилят удары по ВПК Украины после заявления Зеленского

МО: ВС РФ усилят удары по ВПК Украины после заявления Зеленского

Российские военные усилят удары по военной инфраструктуре Украины после заявления главы республики Владимира Зеленского об увеличении числа атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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